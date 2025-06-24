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Стало известно, как преобразится территория у Карельской филармонии

Новости. Благоустройство
10:47, 22 Июля 2025
фото: © Администрация Петрозаводска

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Строительные работы завершат осенью 2025 года.

В центре Петрозаводска благоустроят новое общественное пространство. Строительные работы в поэтическом сквере рядом с Карельской государственной филармонией в Петрозаводске завершатся осенью 2025 года. Об этом сообщила руководитель проекта Анна Позднякова.

«Одна из компаний нашего холдинга является сособственником помещения, которое находится в здании филармонии. Участок, который мы благоустраиваем, также принадлежит нам на правах аренды. Мы хотим оставить след на нашей родной земле, чтобы спустя много лет, проходя в этом месте, мы могли своим детям говорить, что это сделали мы. Это будет красивое место Петрозаводска, здесь будут уложены несколько видов карельского гранита вместо существующих проваленных бетонных плит. Здесь будут установлены антивандальные скамейки из древесины, смешанной с каменной пульпой», — рассказала Анна Позднякова.

По словам Поздняковой, для жителей и гостей города в сквере предусмотрена зона отдыха со скамейками, шахматными столами, велосипедными парковками, качелями и стационарной библиотекой. На спуске ко входу в ресторан будут установлены скамейки, а перед ними — большой жидкокристаллический экран. Организаторы проекта планируют организовывать бесплатные показы фильмов, сериалов, футбольных матчей. Это место будет оборудовано специальными пандусами для людей с ограниченными физическими возможностями.

В рамках благоустройства участок также будет озеленён: по проекту — около 60 новых растений. Ранее шесть туй с участка пересадили на городскую территорию у дома №17 по ул. Свердлова. Если они не приживутся, застройщик пообещал высадить новые.

В ходе работ на территории был организован котлован для установки насосной станции: это необходимо, чтобы избежать скопления дождевых вод у здания. Все действия проводятся по согласованию с городскими службами и в рамках законодательства. Работы контролируют надзорные органы. По данным инспекции, нарушений требований не выявлено.

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