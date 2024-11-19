Стало известно, как произошло лобовое столкновение автомобилей в Пряжинском районе Карелии, где погиб человек

Страшное ДТП унесло жизнь одного из водителей.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 20 ноября, в 16.51, на 43 километре автодороги «Петрозаводск — Суоярви» около поселка Кутижма в Пряжинском районе.

По предварительным данным, автомобиль Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где столкнулся по касательной с автомобилем Toyota Avensis, а потом съехал в кювет.



В результате ДТП водитель Skoda погиб на месте, пассажиры были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что спасатели деблокировали погибшего в ДТП с помощью инструмента.