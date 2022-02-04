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Стало известно, как пройдет летняя оздоровительная кампания для детей Карелии

Новости. Общество
13:58, 08 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов/ТАС

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Если позволит эпидемиологическая обстановка, власти республики отправят на юг 1100 детей.

1100 — такое количество путевок рассчитывают приобрести для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Минобразования Карелии планирует запустить конкурсные процедуры заранее, в феврале, чтобы претендовать на места в самых востребованных и популярных детских центрах. Если удастся сэкономить во время проведения аукционов, льготных путевок для сирот, детей-инвалидов, ребятишек из малоимущих семей и других категорий социально незащищенных граждан будет еще больше. Но в любом случае по сравнению с прошлым годом количество бесплатных путевок и путевок, за которые родители заплатят только часть цены, уже выросло более чем в два раза — с 488 до 1100. И средств на оздоровительную кампанию планируют направить немало: 130 млн рублей, из которых 100 млн — доля регионального бюджета, а 30 млн — помощь из федеральной казны. Миллионы из Москвы придут благодаря программе «Дети Арктики». Для учеников 5-8 классов из северных районов Карелии купят 400 путевок в южные лагеря.

«Важный вопрос — эпидемиологическая обстановка. Мы, конечно, рассчитываем, что проведение лагерей будет разрешено при соблюдении необходимых требований, и у нас будет возможность отправить детей на юг. Мы — северная территория.  Нашим школьникам необходимо выезжать в теплый климат», — отметил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

С главой Минобразования не поспоришь. Отдых на побережье теплого моря необходим, как детям, так и взрослым. Но, к сожалению, других вариантов для полноценного летнего отдыха у школьников Карелии нет.

Подробнее читайте в материале «Неполноценный детский отдых».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2022-02-08 14:12:13
Северным детям необходимо южное солнце. Только и здесь необходимы "пионерские" лагеря. А правительство РК их планомерно уничтожало и продолжает уничтожать. И даже в планах восстановления не намечается.
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