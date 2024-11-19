Стало известно, как россиянам увеличить пенсию на 40 процентов

Для этого нужны дополнительные пенсионные баллы и пять лет стажа.

Если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер выплаты может увеличиться почти на 40 процентов, приводят слова сенатора Ольги Епифановой в РИА Новости. Для этого также надо докупить пенсионные баллы.

«Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40 процентов», — рассказала сенатор.

По данным ЕМИСС, на 1 октября 2024 года в Карелии пенсия у работающих пенсионеров составила 23.114 рублей, а у неработающих — 28.543 рубля.