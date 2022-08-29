Стало известно, как россияне будут отдыхать на праздниках и в выходные в 2023 году

Правительство РФ опубликовало календарь праздников и выходных на следующий год.

Правительство России определило график переноса выходных дней в 2023 году, согласно этому решению новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС со сслкой на Telegram-канал кабмина.

«Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. Кроме того, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября», — говорится в сообщении.

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.