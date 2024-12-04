Стало известно, как в новогодние праздники в Петрозаводске будет работать «Акватика»

Опубликован режим работы центра с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

В паблике ВСЦ «Акватика» рассказали, как центр будет работать в период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Басейн:

31.12.2024 с 8.00 до 17.00. Касса до 16.00

1.01.2025 с 14.30 до 20.00. Касса до 19.00

2-8.01.2025 с 10.00 до 21.00. Касса до 20.00.

Тренажерный зал:

30.12.2024 — 8.01.2025 — выходные дни

Спортивные залы:

• Универсальный зал: 30.12.2024-8.01.2025 — выходные дни

• Малый, танцевальный, оздоровительный зал и оздоровительный центр:

1-2.01.2025 — выходные дни

3-8.01.2025 — с 9.00 до 22.00. Касса до 21.00.