Стало известно, как в Петрозаводске будут выглядеть киоски и остановки

О том, когда в городе будет внедрен единый дизайн-код, рассказал Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска на своей странице в соцсети сообщил о едином дизайн-коде для нестационарных торговых объектах, принятых на последней сессии Петросовета.

«Вводить дизайн-код будут поэтапно. Устанавливать киоски и ларьки по новым правилам нужно будет с 1 марта 2024 года. А те, что уже функционируют, необходимо привести в соответствие в 2025 году: в Центре — до 1 марта, в остальных районах — до 1 сентября», — уточнил даты Владимир Любарский.

Как уточнил глава карельской столицы, документ предусматривает различные варианты внешнего вида НТО, как бюджетные, так и более дорогие. Предприниматели смогут выбирать из уже готовых решений.