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Стало известно, как власти Карелии собираются обустраивать для туристов культовую гору Воттоваара

Новости. Общество
16:18, 20 Января 2022
фото: Игорь Подгорный/ИА "Республика"

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Министерство природных ресурсов Карелии допускает создание мест для палаток, смотровых площадок и другой инфраструктуры на особо охраняемой территории, где расположен памятник природы — гора Воттоваара.

Об этом сообщил сегодня заместитель министра Алексей Щепин на заседании профильного комитета парламента Карелии.

Он напомнил, что ранее власти отказались передавать гору в аренду бизнесу и планируют разработку концепции обустройства этой территории под эгидой государственного учреждения — Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии.

Один из основных вопросов связан с тем, как доставлять туристов на гору, расположенную в 30 километрах от ближайшей автодороги. По словам Щепина, строительство новой дороги обойдется в сумму около 1 млрд рублей, поэтому рассматриваются другие варианты, в том числе, доставка туристов вездеходами.

«У подножия горы, на территории лесного фонда объекты капитального строительства в принципе невозможны. Невозможны, потому что запрещает Лесной кодекс… Создание каких-то примитивных мест размещения, некапитальных объектов возможно. Надо будет смотреть, может быть, где-то палатки размещать», — сказал Щепин.

По его словам, также рассматривается возможность обустройства настилов и смотровых площадок на туристических тропах, мест для сбора мусора и другой инфраструктуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2022-01-20 16:34:42
Так Симанян уже сделал. Причем уже много лет назад. Раньше до горы автобусы спокойно доезжали. А сейчас не на всяком внедорожнике на полном приводе добираешься.
Гость
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