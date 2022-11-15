Стало известно, как влияет «удаленка» на возможность подрабатывать в Петрозаводске

В результате опроса выяснилось, что работнике на дистанте подрабатывают чаще и зарабатывают при этом больше, чем сотрудники, работающие на территории работодателя.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди занятых жителей Петрозаводска. Предметом опроса стала подработка — как много и за сколько.

В наличии подработки признались 23% опрошенных. При этом сотрудники, трудящиеся на «удаленке» подрабатывают в полтора раза чаще тех, кто трудится на территории работодателя — 34% против 22%. При этом зарабатывают они также больше.

Как оказалось, чем выше доход респондентов, тем чаще они берутся за подработку. Среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей подрабатывают 16%, а среди петрозаводчан, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей, — 26%.

Больше половины тех, кто имеет подработку, тратит на нее менее 10 часов в неделю, а 22% из имеющих подработку — от 10 до 20 часов в неделю.

Чаще всего подработка приносит петрозаводчанам от 10 до 30% их дохода.