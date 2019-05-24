Стало известно, какая фирма будет убирать в Петрозаводске стихийные свалки мусора

Администрация Петрозаводска заключила муниципальный контракт на очистку мест несанкционированных свалок.

В качестве подрядной организации было выбрано ООО "КарелСтройУправление", сообщается на официальном сайте мэрии. Стоимость заключенного с компанией контракта на ликвидацию незаконных свалок составляет около 695 тысяч рублей. Подрядной организации предстоит убрать более 1,5 тысячи кубических метров отходов. Работы будут выполняться по заявкам администрации города и предписаниям надзорных органов до октября.

"В ближайшее время намечена ликвидация стихийной свалки на площадке вблизи дома №7 по улице Труда. При содействии компании-регоператора оттуда будет вывезен крупногабаритный мусор. С одной из строительных компаний достигнута договоренность о том, что в рамках спонсорской помощи городу после ликвидации свалки на этом месте будет выполнена планировка территории", - сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Специалисты администрации напоминают жителям города о необходимости соблюдения правил складирования ТКО. Для вывоза строительного или крупногабаритного мусора петрозаводчанам необходимо заключать договор с компанией-региональным оператором.