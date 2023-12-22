Стало известно, какая погода ждёт Карелию на Новый год

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю.

Судя по прогнозу, оттепель будет продолжаться в эти выходные. Но уже с понедельника, 25 декабря, в республику начнет возвращаться зимняя погода. Температура понизится до -2, -7℃, мокрый снег перейдет просто в снег, интенсивность осадков снизится.

В новогоднюю ночь в Карелии ожидается небольшой снег и температура от -3℃ до -8℃, на севере до -10℃, -15℃. Днем 1 января будет -1℃, -6℃.

В новогодние праздники североатлантические циклоны обеспечат колебания погоды с чередованием волн тепла и холода. Морозы, но не слишком сильные, ожидаются ближе к 7 января.