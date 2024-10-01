Стало известно, какая страна стала самой популярной для зарубежного отдыха у жителей Карелии

Клиенты турфирм намного чаще выбирают российские маршруты и реже отправляются за рубеж.

В Карелии в 2023 году внутренний туризм был в 4,2 раза востребованнее поездок за рубеж, пишет издание Вести Карелия про жизнь и кошелек. За год путешественники купили 29,6 тысяч организованных туров по России и 7 тысяч туров в другие страны. Об этом говорится в сообщении Карелиястата.

В туры по России отправились 78 тыс. человек, большинство из них (66,2%) отдыхали в Карелии, говорится в исследовании. На втором месте оказались курорты Краснодарского края (17,7%). Организованные поездки туристов выполнялись в Москву (2,4%) Санкт-Петербург (1,9%), Архангельскую (1,7%) и Новгородскую области (1,5%). Еще 0,9% туристов побывали на Камчатке.

18 тыс. человек ездили по путевкам в другие государства. В Карелиястате пояснили, что география выездного туризма, кроме СНГ, насчитывает ещё 43 страны мира. Самым популярным направлением стала Турция, где провели отпуск 47,8% всех выезжающих за границу по путевкам.

Ещё 18,4% отдыхающих выбрали Египет, а 11,6% — Объединённые Арабские Эмираты. В ТОП-5 стран для отдыха карельских путешественников также попали Абхазия (8,4%) и Таиланд (4,2%).