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Стало известно, какие автомобили больше всего подорожали в России

Новости. Экономика
22:00, 12 Октября 2023
фото: Freepik

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Среди автомобилей, больше всего прибавивших в цене в сентябре, есть и российские марки.

Автомобили Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали в России в сентябре. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Так, самой подорожавшей моделью стала Skoda Octavia, цена на которую выросла на 14%. Электромобиль российского производства Evolute i-Joy подорожал на 13%, а Kia Cerato — на 11%.

Как следует из данных сайта компании «Рольф» (официальный дилер Skoda), модель Octavia продается сейчас по цене от 2,6 млн рублей. Российские Evolute, в зависимости от модели, обойдутся покупателям от 1,8 млн рублей до почти 4 млн, а конкретно i-Joy — от 2,9 млн рублей. Согласно же информации на официальном сайте Kia, стоимость модели Cerato начинается от 2,1 млн рублей.

«Помимо этого, в сентябре в цене прибавили и следующие модели: JAC J7 (+8%), Mercedez-Benz E-класса (+7%), Omoda S5 (6%), Voyah Passion (+6%), Kia Soul (+6%). Также на 5% выросла цена на Toyota Land Cruiser — в конце месяца эта модель стоила уже более 14,7 млн рублей, до 2,1 млн также подорожал и автомобиль BAIC X35», — отмечается в исследовании «Авто.ру».

При этом некоторые модели в сентябре, наоборот, стали дешевле: цена Hongqi HS5 упала на 8%, а на GAC GS5 — на 4%. Также подешевели некоторые модели BMW, из них X6 (-4%), XM (-4%) и X7 G07 (-3%). На популярную модель Mercedes-Benz — Maybach S-Класса 2021-го года цена снизилась на 2,5%, до 34,3 млн рублей.

Среди подержанных автомобилей больше всего подорожал Ford Fiesta, цена которого выросла на 13% и превысила 1 млн рублей. Кроме того, стали дороже на 11% Honda Fit, Infiniti FX и Toyota Sienta поколений 2018–2022 годов, а стоимость Toyota Alphard возросла на 10%, превысив 5,4 млн рублей.

В то же время в числе подешевевших в сентябре авто с пробегом оказались Mercedes-Benz Vito (цена упала на 6%, до 4,4 млн рублей), Lifan Solano (-4%, 268 тыс. рублей), Exeed VX (-3%, 4 млн рублей), а также Mercedes-Benz S-класса AMG (-2,5%).

Аналитики «Авто.ру» исследовали средние цены новых автомобилей и машин с пробегом возрастом до 15 лет.

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