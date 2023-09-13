Стало известно, какие болезни запрещают службу по контракту при мобилизации

Шойгу утвердил список заболеваний, запрещающих службу по контракту при мобилизации.

Как пишет РИА Новости, министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годные к военной службе не могут заключать контракт с Вооруженными силами в период мобилизации, военного положения или в военное время. Это следует из приказа.

«Приказываю: утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — цитирует информагентство документ.

В список заболеваний попали ВИЧ, гепатит В и С, все формы активного туберкулеза, большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени, последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени.

Кроме того, в перечне — активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации, злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, сахарный диабет I типа, психические расстройства.

Препятствиями для заключения контракта будут эпилепсия, инсульты, последствия поражения центральной нервной системы, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока, частичная слепота и другие, уточняет РИА Новости.