Стало известно, какие дома культуры в Карелии будут восстановлены в ближайшее время

Глава республики рассказал о ремонте на трех объектах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратил внимание на дома культуры в республике. По словам руководителя региона, они не получали должного внимания лет тридцать, но в нынешнем году ремонт запланирован сразу на трех объектах.

«Воломский Дом культуры. Местный театр, концерты и праздники здесь собирают жителей со всей округи. По программе „Народный бюджет“ в здании уже отремонтировали зрительный зал. Теперь предстоит оборудовать отдельные пожарные выходы, привести в порядок крыльцо и кровлю, установить пандус, завершить замену окон. Будет и новый занавес — деньги на эти цели учреждение получило благодаря победе в конкурсе от нашего минкульта. Помимо Воломы, в этом году планируем обновить Дом культуры в поселке Кубово и детскую музыкальную школу № 1 им. Г. Синисало в Петрозаводске», — написал Артура Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Работы, по словам руководителя республики, будут проводиться в рамках нацпроекта «Культура». В данный момент определяются подрядчики.