Стало известно, какие дома снесут в Петрозаводске этой весной

В ближайшее время в Петрозаводске будут снесены шесть аварийных домов, сообщает мэрия.

Администрация карельской столицы разместила заявку на определение подрядчика для сноса аварийных домов.

По словам начальника отдела инженерной инфраструктуры жилищного хозяйства Натальи Чернобай, в срок до 31 мая планируется снести шесть аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Луначарского, 34, ул. Халтурина, 3А, ул. Чапаева 2, пер. Чапаева, 6, ул. Ригачина 38, ул. Локомотивная, 19.

"Всем гражданам, проживавшим ранее в этих домах, в соответствии с программой по расселению аварийного жилфонда, предоставлено другое жилье", - отмечают в мэрии.

До конца 2018 года власти планирует снос еще девяти домов, признанных аварийными. Их адреса не уточняются.