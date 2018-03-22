Стало известно, какие дома снесут в Петрозаводске этой весной

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В ближайшее время в Петрозаводске будут снесены шесть аварийных домов, сообщает мэрия.
Администрация карельской столицы разместила заявку на определение подрядчика для сноса аварийных домов.
По словам начальника отдела инженерной инфраструктуры жилищного хозяйства Натальи Чернобай, в срок до 31 мая планируется снести шесть аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Луначарского, 34, ул. Халтурина, 3А, ул. Чапаева 2, пер. Чапаева, 6, ул. Ригачина 38, ул. Локомотивная, 19.
"Всем гражданам, проживавшим ранее в этих домах, в соответствии с программой по расселению аварийного жилфонда, предоставлено другое жилье", - отмечают в мэрии.
До конца 2018 года власти планирует снос еще девяти домов, признанных аварийными. Их адреса не уточняются.
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