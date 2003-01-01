Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Карелии в 2026 году

В 2026 году на дорожную сеть Карелии планируют направить более 9 миллиардов рублей.
Из них около 2 миллиардов составят федеральные средства, остальное — региональное финансирование. В Минтрансе республики рассказали, на что пойдут эти деньги.
Основная часть денег — более 4,25 миллиардов рублей — пойдет на ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений. В список ключевых объектов вошли дороги Войница — Вокнаволок — Костомукша (с 54 по 82 км), Олонец — Питкяранта — Леппясилта (с 65 по 73 км), «Кола» — Калевала — Лонка (с 0 по 23 км и со 114 по 137 км). Также запланирован ремонт более десяти мостов, включая мост на 32 км автодороги «Подъезд к Ондозеро» и мост у деревни Тукса.
На содержание дорог выделят свыше 2 миллиардов рублей. Еще почти 1 миллиард рублей направят на строительство и реконструкцию инфраструктуры. В частности, построят парковку на дороге Великая Губа — Оятевщина, отремонтируют мостовой переход через реку Мегрега и реконструируют улицу Железнодорожную в поселке Рабочеостровск, которая ведет к местной амбулатории.
Дополнительные средства пойдут на повышение безопасности дорожного движения, проектные работы и поддержку муниципалитетов.
Напомним, ранее в Законодательном собрании Карелии состоялись публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2026–2028 годы. Читайте в нашем материале о том, как прошли слушания и каким бюджет, особенно в связи с будущими налоговыми изменения.