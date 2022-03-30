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Стало известно, какие компании все еще выпускают легковые автомобили в России

Новости. Экономика
22:00, 28 Апреля 2022
фото: © Getty Images

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России.

Легковые автомобили в России сейчас выпускают только южнокорейские бренды Hyundai и Kia, имеющие запасы комплектующих, и китайский Haval, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишет РИА Новости.

«Haval… Стоки есть у Hyundai, Kia на „Автоторе“ производство сохраняется, они производят, просто сократилось. Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает», — сказал он, отвечая на вопрос, кто из автопроизводителей продолжает выпускать легковушки в РФ.

Большинство иностранных автоконцернов на данный момент приостановили поставки и производство машин в России. Это связано как с логистическими проблемами, так и с политической позицией. В том числе — в легковом сегменте — немецкие BMW, Volkswagen, французский Renault, а также японские Toyota и Nissan.

Крупнейший производитель легковых автомобилей в России, отечественный «АвтоВАЗ», с начала марта находится в простое, кратковременно возобновляя отдельные сборочные линии. Причина — сбои в поставках комплектующих, компания ведет поиск новых альтернативных поставщиков, намерена ускорить импортозамещение.

Ранее Мантуров также отмечал, что власти делают все возможное, чтобы на «АвтоВАЗе» выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который сообщил о приостановке деятельности в РФ.

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