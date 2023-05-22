Стало известно, какие парки Петрозаводска благоустроят в следующем году за счет государства

В мэрии столицы Карелии подвели итоги голосования по программе «Комфортная городская среда».

В конце предыдущей недели общественная комиссия утвердила результаты голосования по нацпроекту «Комфортная городская среда». Семь территорий, набравших наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2024 году.



Лидером голосования стал парк «Беличий Остров» на Кукковке. Выбор в его пользу сделали 3 932 человека. На территории запланирован ремонт дорожек и тренажеров, обустройство освещения и площадки для выгула собак.



Второе место занял «Побережный парк». За него проголосовали 3 445 горожан. В парке планируют установить опоры освещения и садовые скульптуры, сделать дорожки и улучшить озеленение.



Третье место у сквера Попова на Древлянке. Его результат – 2 603 голоса. На территории намерены отремонтировать пешеходные дорожки, провести озеленение и установить малые архитектурные формы.



С небольшим отставанием четвертым стал парк «Фонтаны». За устройство в нем велосипедных и пешеходных дорожек и установку опор наружного освещения проголосовали 2 535 человек.



На пятое место поднялся парк «Патриот» на Древлянке. Здесь планируется обустройство детской площадки, установка малых архитектурных форм, дополнительных опор наружного освещения и голосовой системы оповещения. Территорию поддержали 2 313 горожан.



Шестым стал Высотный сквер, набравший 2 225 голосов. Территорию, расположенную между Связным переулком и Парковой улицей, ждет устройство велопешеходной дорожки и установка опор наружного освещения.



Седьмое место занял парк «Защитников города». Его поддержали 2 138 человек. Парк находится на Кукковке между Карельским проспектом и проездом Тидена.



В целом, благоустройство общественных территорий в Петрозаводске поддержали 33 871 горожан.