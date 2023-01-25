Стало известно, какие преступления чаще всего совершаются в Карелии

Согласно статистике за январь 2023 года, один вид преступлений составляет больше половины всех зарегистрированных в республике.

По статистике преступности в регионе за январь 2023 года, которую представила прокуратура Карелии, больше половины всех зарегистрированных преступлений — 58% — составили хищения чужого имущества.

Из них 299 составили кражи и мелкие хищения — это оказалось на 30,9% меньше, чем в январе 2022 года. А вот число мошенничеств с прошлого года выросло на 29,9% и составило 204, из них дистанционно — 170.

Всего 305 преступлений в январе было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что также оказалось на 14,7% выше, чем в 2022 году.

Напомним, всего в Карелии в январе 2023 года, согласно статистике, было зарегистрировано 931 преступление.