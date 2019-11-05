09:55, 05 Ноября 2019
Стало известно, какие продукты питания больше всего подорожали в Карелии в 2019 году
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Снижение темпов инфляции в Карелии в 2019 году сопровождается резким повышением цен на целый ряд продовольственных товаров.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение в Республике Карелия".
Согласно документу, больше всего подорожали пшено (на 36,6%), баранина (кроме бескостного мяса) (13,1%), сырки творожные, глазированные шоколадом (12,0%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (11,4%), консервы мясные для детского питания (на 10,0%).
Какие еще продукты подорожали, а какие подешевели с начала года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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