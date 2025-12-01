Стало известно, какие работы выполнены в ходе капремонта в поликлинике №2 в Петрозаводске

В Петрозаводске завершается капремонт поликлиники № 2 на улице Володарского.
По словам главврача учреждения Екатериной Беляевой, которые цитирует пресс-служба Заксобрания Карелии, в ходе капремонта строители сделали перепланировку холла, иначе расположив перегородки и разграничив зоны — гардероба, регистратуры, картохранилища, двух аптек, кафе для пациентов. На всем этаже площадью 700 квадратных метров обновили напольное покрытие, установили новые окна и двери.
Также строители проложили электрические и слаботочные сети, провели малярные работы, стены облицевали керамогранитом, заменили радиаторы отопления, смонтировали подвесные потолки, отремонтировали входную зону, пять кабинетов и подсобные помещения. В целом работы выполнены на 97%.
Ремонт идет по программе модернизации первичного здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
