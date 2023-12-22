Стало известно, какие районы Карелии накроет сильный снегопад уже этим вечером

В ЕДДС Петрозаводска предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

В единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска со ссылкой на карельский Гидрометцентр сообщили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Так, с 18 часов воскресенья, 24 декабря, и в течение ночи 25 декабря преимущественно по южным и западным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.