Стало известно, какие районы Карелии накроет сильный снегопад уже этим вечером

В ЕДДС Петрозаводска предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
В единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска со ссылкой на карельский Гидрометцентр сообщили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
Так, с 18 часов воскресенья, 24 декабря, и в течение ночи 25 декабря преимущественно по южным и западным районам Карелии ожидается сильный снег.
Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.
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