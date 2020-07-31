Стало известно, какие территории благоустроят в Петрозаводске в следующем году

Жители Петрозаводска рейтинговым голосованием определили семь общественных территорий, которые будут благоустроены в 2021 году.

В Петрозаводске завершилось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в мэрии. В течение недели свое мнение на платформе "Активный горожанин" выразили 2206 жителей карельской столицы.

Лидером общественного интернет-голосования стало местечко Пески: 478 петрозаводчан сделали выбор в пользу данной территории. Также большое количество голосов жители отдали двум территориям вблизи городской поликлиники № 1, парку Каменный бор, Машезерскому скверу, Сортавальскому бульвару и территории в районе спортивного комплекса "Луми".

Администрация Петрозаводска благодарит горожан за активное участие в выборе. По его итогам будет составлен перечень мест для первоочередного благоустройства в следующем году.