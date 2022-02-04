Стало известно, какие цвета привлекают комаров

Биологи обнаружили, что комары по-разному реагируют на окраску предметов окружающей среды при наличии запаха человеческого тела.

Ученые наблюдали за поведением самок комаров вида Aedes aegypti, разносящих вирус Зика и желтую лихорадку. Они пришли к выводу, что красные, оранжевые и черные тона привлекают комаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета штата Вашингтон (UW).

«Традиционно считается, что комаров привлекают три вещи — дыхание человека, запах его пота и тепло, исходящее от кожи. Мы открыли четвертый ориентир — красный цвет, в который окрашена не только одежда, но и кожа любого человека. Мы надеемся, что это позволит создать новые методы отпугивания комаров», — заявил профессор UW Джефри Риффелл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Комары находят новых жертв сразу несколькими путями. Изначально они вычисляют их положение по избытку углекислого газа в воздухе, а потом используют тепло тела, а также пар и молекулы молочной кислоты, присутствующие в поте человека и животных, для выбора точки для посадки.

Профессор Риффелл и его коллеги выяснили, что комары ищут новых жертв не только при помощи обоняния и «тепловизора», но и ориентируясь на определенные цвета окружающего мира, характерные для кожи людей и прочих теплокровных живых существ.

Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за поведением самок комаров вида Aedes aegypti, разносящих вирус Зика, желтую лихорадку и ряд других опасных болезней. Во время опытов ученые размещали рядом с комарами емкости с летучими молекулами, присутствующими в человеческом поте, а также предметы разных цветов.

Последующие наблюдения раскрыли необычную закономерность. Комары игнорировали все предметы при отсутствии рядом с ними источников запаха человеческого тела, однако его появление меняло цветовые предпочтения насекомых. В частности, кровососы начали внезапно проявлять интерес к предметам красного, оранжевого и черного цвета, но при этом игнорировали аналогичные объекты, окрашенные в зеленый или синий цвета.

Открыв эту закономерность, ученые проследили, как комары реагируют на вид голой руки человека и при надевании на нее зеленой перчатки. Оказалось, что избыток углекислого газа в воздухе заставлял насекомых лететь к голой руке даже при достаточно больших расстояниях между комаром и человеком, а зеленые перчатки заставляли насекомых игнорировать человека даже при достаточно тесном «контакте» с ним.

«Представьте себе, что вы внезапно почувствовали запах корицы и пирогов во время пешей прогулки. Ваши глаза сразу начнут искать пекарню, из которой исходят эти ароматы. Нам удалось открыть и изучить похожую реакцию, которую испытывают комары при ощущении аромата пищи», — подытожил профессор Риффелл.