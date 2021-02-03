Стало известно, какие улицы Петрозаводска сегодня очистят от снега

Уборку ведут в разных районах города круглосуточно, заверили в мэрии Петрозаводска.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью вывезли снег с улиц Связи, Еремеева (от Кирова до Куйбышева), с Онежской набережной, частично – с улиц Матросова, Еремеева (от Дзержинского до Кирова).

Валы убрали с перекрёстков улиц Герцена и Максима Горького, а также Станционной улицы и проспекта Александра Невского. Днем снег полностью вывезли с улицы Радищева, валы – с пересечения улиц Красной и Андропова.

Сегодня днём подрядчик планирует вывезти снег с площади Ленина. Автогрейдер расчищает дороги на Перевалке. На Кукковке, Ключевой и Птицефабрике подрядчик оплуживает проезжие части.

За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.