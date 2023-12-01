Стало известно, какие улицы Петрозаводска убирают хуже всего

Наибольшее количество нарушений надзорный орган нашел в спальных районах города.
По результатам рейдов и после рассмотрения обращений петрозаводчан Госкомитет по жилищному надзору выявил наибольшее количество нарушений по уборке снега.
Список таков:
Древлянка - улицы Хейкконена, Маршала Толбухина, проезды Вьюжный, Скандинавский, улица Петра Тикиляйнена, проезд Луганский, Лососинское шоссе, проезд Морозный;
Кукковка - Вытегорское шоссе, улицы Энтузиастов, Ровио, Сортавальская, Балтийская, Генерала Судакова, Братьев Озеровых, Д.Тимашова;
Голиковка - улицы Маршала Мерецкова, Станционная, Лесная, Варламова, Калинина, Загородная, проспект А. Невского;
Перевалка - улицы Муезерская, Пархоменко, Зеленая, Архипова, Чапаева, Фрунзе, Черняховского, Мичуринская;
центр - улицы Гоголя, Коммунальная, Кирова, Лососинская, Анохина;
Первомайский район - улицы Ведлозерская, Шотмана, проспект Первомайский, улица Железнодорожная;
Ключевая - улицы Нойбранденбургская, Ключевая, Сегежская.
Напомним, ранее мы сообщали о просьбе петрозаводчан к городским властям перестать портить бордюры и закупить цивилизованную технику.
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