Стало известно, какие улицы Петрозаводска убирают хуже всего

Наибольшее количество нарушений надзорный орган нашел в спальных районах города.

По результатам рейдов и после рассмотрения обращений петрозаводчан Госкомитет по жилищному надзору выявил наибольшее количество нарушений по уборке снега.



Список таков:



Древлянка - улицы Хейкконена, Маршала Толбухина, проезды Вьюжный, Скандинавский, улица Петра Тикиляйнена, проезд Луганский, Лососинское шоссе, проезд Морозный;



Кукковка - Вытегорское шоссе, улицы Энтузиастов, Ровио, Сортавальская, Балтийская, Генерала Судакова, Братьев Озеровых, Д.Тимашова;



Голиковка - улицы Маршала Мерецкова, Станционная, Лесная, Варламова, Калинина, Загородная, проспект А. Невского;



Перевалка - улицы Муезерская, Пархоменко, Зеленая, Архипова, Чапаева, Фрунзе, Черняховского, Мичуринская;



центр - улицы Гоголя, Коммунальная, Кирова, Лососинская, Анохина;



Первомайский район - улицы Ведлозерская, Шотмана, проспект Первомайский, улица Железнодорожная;



Ключевая - улицы Нойбранденбургская, Ключевая, Сегежская.



Напомним, ранее мы сообщали о просьбе петрозаводчан к городским властям перестать портить бордюры и закупить цивилизованную технику.