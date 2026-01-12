Стало известно, какие важные социальные объекты достроят в 2026-м году в Карелии

В Карелии в 2026 году построят больницу, интернат, детский сад и жилье для переселенцев.
Вице-премьер правительства республики по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов рассказал подробности о важных социальных объектах, которые сдадут в эксплуатацию в этом году.
В первом полугодии 2026 года достроят два крупных объекта здравоохранения. Будут готовы блоки А и Б межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке в Петрозаводске и Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов на 200 мест в Костомукше.
В новом медицинском блоке Б разместится поликлиника с современным оборудованием: рентгеновскими аппаратами, маммографом, флюорографом, и другой диагностической техникой. В блоке А — эндокринное, отоларингологическое, челюстно-лицевое, ревматологическое отделения Республиканской больницы им. В. А. Баранова, а также рентгенологический, эндоскопический кабинеты и кабинет УЗИ.
Также в 2026 году должны завершить строительство детского сада на 150 мест в Сортавале и рекреационного комплекса в Ялгубе, где откроются гостиница, спортивный и тренажерный залы с четырьмя игровыми полями.
В текущем году власти планируют достроить и ввести в эксплуатацию пять домов для расселения аварийного жилья в Беломорске, Лахденпохье, Петрозаводске, Питкяранте и Суоярви. Для переселенцев приобретено более 620 квартир. Об этом мы подробно писали ранее.