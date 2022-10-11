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Стало известно, какие заведения закроют в России после запрета пропаганды ЛГБТ

Новости. Общество
20:30, 29 Октября 2022
фото: Long Truong/Unsplash

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В Госдуме рассказали, какие заведения будут закрыты после принятия закона о пропаганде ЛГБТ.

Заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты по закону о запрете пропаганды ЛГБТ, гей-клубы следует считать именно такими заведениями. Об этом РИА Новости заявила глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.

«Если заведение откровенно пропагандирует нетрадиционные отношения, безусловно, это заведение будет закрываться», — сказала она.

По мнению парламентария, гей-клубы относятся именно к таким заведениям.

«Гей-клубы — это те самые места, где, как правило, встречаются люди, имеющие нетрадиционную ориентацию… Я рассматриваю такого рода заведения как заведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — отметила она.

При этом Останина уточнила, что законопроект распространяется только на пропаганду.

«Речь идёт о пропаганде, речь идёт не о людях, которые имеют нетрадиционную ориентацию, они как жили, так и будут жить дальше», — добавила она.

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