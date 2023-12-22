Стало известно, какие звезды поздравят россиян с телеэкранов в Новый год

Мари Краймбрери, Клава Кока, группа Cream Soda, Люся Чеботина, Jony, SHAMAN - это еще не полный список.

Как пишет informing.ru, в предстоящих новогодних телепередачах зрителей ожидает разнообразие исполнителей. На Первом канале выступят такие звезды, как Филипп Киркоров, Валерия, а также молодые артисты, включая певца Хабиба и группу «Dabro». В числе других знаменитостей будут Николай Басков, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие.

В программе «Маска» Дима Билан выступит с Сергеем Лазаревым. После выступления Лазарев споет на «России 1» вместе с сыном. На НТВ покажут шоу «Квартирник у Маргулиса», где выступят рок-исполнители.

Кроме того, в числе поздравляющих с праздником будут Мари Краймбрери, Клава Кока, группа Cream Soda, Люся Чеботина, Jony, SHAMAN. В новогодних выпусках передач также появятся Егор Крид, Нюша, Бьянка и Баста.