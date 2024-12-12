Стало известно, какими книгами зачитывались жители Карелии этой осенью

Спрос на психологическую литературу в Карелии этой осенью вырос на 16%, сообщила пресс-служба Авито со ссылкой на данные аналитиков. Так, следуя мировому тренду на осознанность, в топ вышли бестселлеры по эффективным взаимоотношением, личной эффективности, позитивному мышлению.

С приходом осени жители Карелии традиционно начинают больше читать: продажи книг осенью растут. Особенным спросом пользуется психологический нон-фикшн — в этом году продажи популярных психологических бестселлеров на Авито выросли на 16%. Самый заметный рост продаж — у книги Ольги Примаченко «К себе нежно», которая выросла в продажах на 38%. Это произведение содержит советы о том, как любить и беречь себя.



В число популярных книг, которые стали продаваться чаще на Авито за три осенних месяца, также вошли бестселлеры Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» — рост продаж составил 28%, и еще одна книга Ольги Примаченко «Всё закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки» — продажи выросли на 29%. Больше интереса от читающей аудитории также стала получать работа Екатерины Хломовой «Я не могу без тебя. Как выбирать подходящих партнеров и не терять себя в отношениях» — рост продаж составил 23%.



По данным Эксмо, в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли 10 книг, посвященных психологии:

1. «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь», автор — Джон Стрелеки

2. «Не мешай себе жить. Как справиться с проявлениями саморазрушительного поведения», авторы — Марк Гоулстон и Филип Голдберг

3. «Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению» Екатерины Тур

4. «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой

5. «Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха» Роберта Чалдини

6. «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко

7. «Осколки детских травм. Почему мы болеем и как это остановить», автор — Донна Джексон Наказава

8. «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили», авторы — Адель Фабер и Элейн Мазлиш

9. «Ты — причина. Почему мы всегда получаем то, чего заслуживаем, и как навести порядок в семье и в жизни» Юлии Ивлиевой

10. «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко



Кроме того, на Авито за год среди психологической литературы заметнее всего выросли продажи книги «Выгорание» Эмили и Амелии Нагоски — на 29% относительно осени 2023 года. Также в сентябре–ноябре 2024 года активнее покупали бестселлер Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить», рост — на 15%.