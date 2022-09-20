Стало известно, какой будет погода в Карелии в последнюю неделю сентября

Синоптики дали прогноз погоды до начала октября.

Как рассказали специалисты карельского Гидрометцентра, среднесрочные прогнозы на последнюю неделю сентября обещают преобладание на территории республики циклонической погоды, с частыми, практически ежедневными, дождями. Но если, традиционно, такую погоду формируют атлантические циклоны, то в последнее время дожди на территорию северо-запада приносят активные циклоны с юга России. В ближайшие выходные дни на погоду Карелии окажет влияние Каспийский циклон.

«В субботу вечером, начиная с юго-восточных, южных районов республики, начнутся дожди, наиболее значительные ожидаются в ночь на воскресенье, 25 сентября, и днем в понедельник, 26 сентября. И если в субботу максимальная температура воздуха составит +8,+13℃, то в последующие дни не превысит +6, +10℃, ночи за счет облачности станут теплее и температурный фон вернется в рамки климатической нормы», - сообщили в Гидрометцентре.

Как отметили синоптики, единственным положительным фактором для погоды в конце сентября станет отсутствие ночных заморозков.

«Впрочем, как известно, надежда умирает последней, и хотя природа пока даже намёков не даёт на «бабье лето», будем надеяться, что в октябре золотая осень обязательно заглянет в наш северный регион», - говорится в сообщении карельского Гидрометцентра.