Стало известно, какой гонорар Василий Уткин получил за комментирование одного матча ЧМ-2018

За работу на Первом канале во время Чемпионата мира по футболу Василий Уткин получил гонорар в 783 тысячи рублей. Он прокомментировал одну-единственную игру.

Первый канал выплатил спортивному комментатору Василию Уткину гонорар за работу во время матча Чемпионата мира. Об этом сам Уткин рассказал на своей странице в Facebook, отмечает РБК.

"Поработал я меньше, чем думалось. Один матч. Уж сколько получилось. Таким получится мой чемпионат. Ну, какой есть — тут никто не виноват. Один матч. 783 тыс. руб.", — написал Уткин.

Он также указал, что все полученные от телеканала средства, а также деньги, заработанные во время чемпионата мира с помощью канала на YouTube, направит в благотворительный фонд "Выход". "Так что округлим до миллиона", — сообщил о своем решении журналист, пообещав также опубликовать квитанцию о переводе средств.

По словам Уткина, сам он не знал, какой гонорар выплатит Первый канал. "Не успел спросить; ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране — что я, торговаться, что ли, стану", — отметил он, заключив, что ему "повезло поддержать доброе дело".

Василий Уткин был комментатором Первого канала только на одном матче ЧМ-2018 и заявил о прекращении сотрудничества с телеканалом после игры группового этапа между командами Португалии и Испании. О причинах такого решения журналист не сообщил, попросив уважать его частную жизнь. "Мы расстаемся с Первым каналом с взаимным уважением и с моей стороны с благодарностью", — сказал Уткин в эфире своего канала на YouTube.

В пресс-службе телеканала также не стали раскрывать причины прекращения сотрудничества, попросив при этом "не строить конспирологических теорий".