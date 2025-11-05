РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
Кинотетрис
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Новости

Самая сильная геомагнитная буря года обрушится на Землю

09:52

Полиция спасла пенсионерку из Медвежьегорска от мошенников

09:32

Найдено тело одного из рыбаков, пропавших на озере Долгое в Карелии

08:59

Частный дом горел в карельском поселке Пиндуши

08:39

Карелия стала лидером по числу бронирований загородных домов в октябре

08:22

Волки утащили с цепи собаку в Пряжинском районе

08:02

В Карелии упростят порядок избрания сельских старост

07:43

В парке в Приладожье появятся лестницы с перилами

07:22

Стало известно, какой теме посвятят 2026 год в России

07:00

Карелия — в тройке сильнейших на всероссийском турнире по акробатике

06:41

В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах

00:10

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

У Ленобласти и Карелии появятся общие «водные» ворота

22:00

Ограничение здоровья не помешало жителю города Сортавалы исполнить мечту

21:16

На заводе интерьерных элементов в Карелии завершается монтаж оборудования

20:31

Автор знаменитых карельских кукс из Сегежи ушел на СВО

19:45

Около 300 карельских студентов принимают участие в программе развития молодежного предпринимательства

18:55

Легковой автомобиль опрокинулся на крышу в Олонецком районе

18:31

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о предстоящих ремонтных работах в электрических сетях

18:00

Задержан мужчина, напавший на девушку в одном из парков Петрозаводска

17:42

Игорь Зубарев: «День коренных народов должен стать одним из главных праздников для Карелии»

17:19

Потепление до +10°С ожидается в Карелии 6 ноября

17:01

68-летний температурный рекорд побит в Петрозаводске

16:44

Полицейские будут ловить пешеходов-нарушителей в Карелии

16:21

На трассе в Карелию полностью перекроют движение автротранспорта

15:58

В Петрозаводске без вести пропал 52-летний мужчина

15:43

В ЖК «Флотилия» видовые квартиры продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2

15:25

15-летний подросток умер от отравления газом из баллончика в городе Сортавала

15:23

Сегодня Музыкальному театру Карелии исполнилось 70 лет

15:11

Популярное петрозаводское арт-пространство «Синий коридор» начинает работу в новом месте

14:53

Карельские спортсмены привезли связку медалей с турнира по киокусинкай в Петербурге

14:32

Петербургские ученые нашли способ избавить тополя от пуха

14:02

Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу

13:42

Школа №7 в Соломенном открылась после завершения капитального ремонта

13:18

В Карелии будут судить виновника смертельного ДТП на трассе «Кола»

13:02

В Карелии подросток оформил кредит на имя матери и перевел деньги мошенникам

12:47

Жители Карелии помогли собрать деньги для поездки девочки-чемпионки на Чемпионат Европы по тайскому боксу

12:27

Орден «Сампо» вручили коллективу компании «КСМ»

12:23

«Освобождаем город от руин»: в Петрозаводске сносят аварийные дома

12:16

«Трудно найти слова после такого матча»: «Динамо-Карелия» проиграла МХК «Локо» со счетом 0:9

12:09

В Петрозаводске от управления отстранили 19 водителей-нарушителей

11:57

Движение по мосту в Соломенном ограничат в ночное время

11:37

Валентина Пивненко: «Я там не цветочки нюхаю»

11:22

Мужчина приехал на заработки в Карелию и пропал

11:11

«Работают водолазы»: продолжаются поиски двух пропавших мужчин на озере в Карелии

11:04

Крупный пожар предотвратили в жилом доме Медвежьегорска

10:51

Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

10:35

Пенсионерка из Кеми из-за мошенников осталась без квартиры и денег

10:17

Новый светофор установили на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

10:06

Житель Заонежья погиб на СВО

09:48

На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку высшего класса

09:31

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Карелии

08:59

В Петрозаводске водителей проверяют на трезвость после длинных выходных

08:39

Новый зеркальный камень появится в Петрозаводске

08:04

Жители Карелии смогут наблюдать Охотничью Луну

07:41

Жителям Карелии напомнили о пожарной безопасности в холодный период

07:20

В Службе занятости назвали самые востребованные профессии в Карелии

06:56

10 тысяч человек поучаствовали в массовых гуляниях ко Дню народного единства в Петрозаводске

06:30

АвтоВАЗ рассказал, как долго зимой следует прогревать автомобили Lada

00:07
Стало известно, какой теме посвятят 2026 год в России
Сегодня 07:00 Общество
Поделиться

Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России.

фото: © Пресс-служба правительства Карелии

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2026 год годом единства народов России. Это предложение поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании совета по межнациональным отношениям, сообщает Коммерсант.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить необходимые проекты решений для реализации инициативы.

Добавим, что с 2007 года президент России посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Так, 2007 год был назван годом русского языка. Подчеркивалась важная роль русского языка «в укреплении российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами, в развитии отечественной культуры, науки и образования».

2008 год — Год семьи
2009 год — Год молодежи
2010 год — Год учителя
2011 год — Год российской космонавтики
2012 год — Год российской истории
2013 год — Год охраны окружающей среды
2014 год — Год культуры
2015 год — Год литературы
2016 год — Год российского кино
2017 год — Год особо охраняемых природных территорий и Год экологии
2018 год — Год добровольца (волонтера)
2019 год — Год театра
2020 год — Год памяти и славы
2021 год — Год науки и технологий
2022 год — Год культурного наследия народов России
2023 год — Год педагога и наставника
2024 год — Год семьи (повторно).
2025 год — Год защитника Отечества

 

 

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске отметили День народного единства
Международная выставка кошек проходит в Петрозаводске
Республиканский фестиваль по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala» прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске проходит выставка "Культурное наследие коренных народов севера" (0+)
Марк Вологдин
боец смешанных единоборств
Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз
О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение