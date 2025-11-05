Стало известно, какой теме посвятят 2026 год в России

Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2026 год годом единства народов России. Это предложение поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании совета по межнациональным отношениям, сообщает Коммерсант.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить необходимые проекты решений для реализации инициативы.

Добавим, что с 2007 года президент России посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Так, 2007 год был назван годом русского языка. Подчеркивалась важная роль русского языка «в укреплении российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами, в развитии отечественной культуры, науки и образования».

2008 год — Год семьи

2009 год — Год молодежи

2010 год — Год учителя

2011 год — Год российской космонавтики

2012 год — Год российской истории

2013 год — Год охраны окружающей среды

2014 год — Год культуры

2015 год — Год литературы

2016 год — Год российского кино

2017 год — Год особо охраняемых природных территорий и Год экологии

2018 год — Год добровольца (волонтера)

2019 год — Год театра

2020 год — Год памяти и славы

2021 год — Год науки и технологий

2022 год — Год культурного наследия народов России

2023 год — Год педагога и наставника

2024 год — Год семьи (повторно).

2025 год — Год защитника Отечества