Стало известно, какой вклад внесла Карелия, чтобы человечество смогло перешагнуть отметку в 8 млрд

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, сколько детей родилось в нашей республике с начала года.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков отметил, что 15 ноября человечество перешагнуло отметку в 8 млрд.

«Карелия внесла свой вклад в достижение этого результата. С начала года в нашей республике зарегистрировано рождение 3696 детей, из них 145 малышей появились на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)», — сообщил Михаил Охлопков.