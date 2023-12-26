Стало известно, какую сумму Рослесхоз направил на зарплату работников карельских лесничеств

Деньги уже поступили в Минприроды Карелии.
Рослесхоз направил 18,2 млн рублей на зарплату работников лесничеств Карелии.
В постановление правительства России внесли изменения, позволяющие направлять субвенции на заработные платы лесникам из нераспределенного резерва. Речь о регионах, у которых возникла непростая финансовая ситуация, связанная с соблюдением уровня оплаты труда.
«Когда я знакомилась со всеми начальниками лесничеств, основная проблема, которую они озвучивали, — это низкий уровень заработной платы. Мы смогли оперативно направить заявку, отработать по ней с Рослесхозом. Денежные средства уже поступили в Минприроды Карелии и сегодня будут направлены в лесничества», — отметила министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская.
Денежные средства в размере 18, 2 млн рублей уже поступили в Минприроды Карелии и сегодня будут направлены в лесничества, сообщили в региональном министерстве.
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