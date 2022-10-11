Стало известно, какую территорию жители Петрозаводска хотят благоустроить больше всего

Порядка двух тысяч жителей Петрозаводска проголосовали за проекты благоустройства по программе поддержки местных инициатив на 2023 год.
Сегодня в Петрозаводске завершается голосование за проекты благоустройства в рамках программы поддержки местных инициатив на 2023 год, сообщили в мэрии города.
Пока свой выбор сделали почти две тысячи петрозаводчан. В голосовании лидируют территория школы № 10, скверы Анны Рогозкиной, Ринтальский и Былинный.
Администрация карельской столицы приглашает жителей поддержать проекты благоустройства, подготовленные инициативными группами. В этом году на выбор горожанам представлено семь проектов:
1. Благоустройство Былинного сквера на берегу Онежского озера;
2. Благоустройство Ринтальского сквера на Кукковке;
3. Благоустройство территории средней школы № 10 им. А.С. Пушкина;
4. Благоустройство сквера Анны Рогозкиной на Ключевой;
5. Обустройство спортивной площадки в районе дома № 68 на проспекте Александра Невского;
6. Ремонт помещения общественной организации «Народный совет Октябрьского района» на Советской улице, 35;
7. Обустройство спортплощадки на улице 8 марта, в районе дома № 40.
Проголосовать можно до 17.00 9 декабря по ссылке. Для этого необходимо войти через единую систему сайта госуслуг.
Также в зачет пойдут собранные инициативными группами подписные опросные листы. Их горожане готовили вместе с другими документами для презентации проектов.
Лучшие проекты выполнят за счет средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).
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