Стало известно, какую территорию жители Петрозаводска хотят благоустроить больше всего

Порядка двух тысяч жителей Петрозаводска проголосовали за проекты благоустройства по программе поддержки местных инициатив на 2023 год.

Сегодня в Петрозаводске завершается голосование за проекты благоустройства в рамках программы поддержки местных инициатив на 2023 год, сообщили в мэрии города.



Пока свой выбор сделали почти две тысячи петрозаводчан. В голосовании лидируют территория школы № 10, скверы Анны Рогозкиной, Ринтальский и Былинный.



Администрация карельской столицы приглашает жителей поддержать проекты благоустройства, подготовленные инициативными группами. В этом году на выбор горожанам представлено семь проектов:



1. Благоустройство Былинного сквера на берегу Онежского озера;



2. Благоустройство Ринтальского сквера на Кукковке;



3. Благоустройство территории средней школы № 10 им. А.С. Пушкина;



4. Благоустройство сквера Анны Рогозкиной на Ключевой;



5. Обустройство спортивной площадки в районе дома № 68 на проспекте Александра Невского;



6. Ремонт помещения общественной организации «Народный совет Октябрьского района» на Советской улице, 35;



7. Обустройство спортплощадки на улице 8 марта, в районе дома № 40.



Проголосовать можно до 17.00 9 декабря по ссылке. Для этого необходимо войти через единую систему сайта госуслуг.



Также в зачет пойдут собранные инициативными группами подписные опросные листы. Их горожане готовили вместе с другими документами для презентации проектов.



Лучшие проекты выполнят за счет средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).