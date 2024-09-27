Стало известно, когда дадут тепло в Медвежьегорском районе

В первую очередь подключат к отоплению социальные объекты.

Отопление подключат в Медвежьегорском районе в среду — 2 октября. Информацию об этом рассказала глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева на своей странице в соцсети.



«В первую очередь начнем подключать социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, затем жилой фонд», — сказала Людмила Журавлева.

Также глава администрации обратила внимание жителей, что с момента растопки до поступления тепла в радиаторы проходит от одних до двух суток, которые требуются для заполнения системы.

Ранее глава Минстроя Карелии назвал дату отопительного сезона на севере Карелии.