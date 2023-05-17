Стало известно, когда детский фестиваль Безрукова может вернуться в Карелию

От властей Карелии зависит, вернётся ли «ЭХО БДФ» в республику.

Карелия стала седьмой точкой на карте «ЭХО Большого детского фестиваля», худруком котрого является Сергей Безруков. По словам директора БДФ Ларисы Вильясте, встреча на карельской земле может повториться в 2026 году.

При каких условиях это возможно, знает «Фактор News».