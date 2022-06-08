Стало известно, когда достроят школу в Деревянке

В новой школе в комфортных условиях смогут учиться 200 детей.

Представители карельского Минстроя рассказали, как идет работа в селе деревянка, где возводится новая школа. Строительная готовность объекта составляет 41%. Сейчас на объекте завершаются работы по устройству ограждающих конструкций на отметке 3 этажа.

«Также ведутся работы по устройству фундаментов под спортивные залы, кровли, по монтажу оконных блоков, утеплению фасада здания», — сообщили в министерстве.

В новой школе в комфортных условиях смогут учиться 200 детей. Кроме классов, в здании запланированы три спортивных зала: тренажёрный, общий, а также зал для занятий с детьми, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Как отметила посетившая стойку заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник, главная задача, открыть школу к 1 сентября 2023 года.

Школу строит компания «Век», с которой был заключен контракт в марте этого года. Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Образование».



