Стало известно, когда достроят спорткомплекс «Луми 2» в Петрозаводске

На площадке второй очереди спортивного комплекса «Луми» в Петрозаводске сейчас строит три здания. Работы на объекте ведет карельская компания АО «СП-1», которая входит в группу компаний «СФК».
Как сообщил вице-премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуре Виктор Россыпнов, местный подрядчик справляется лучше петербургского предшественника.
— Карельский застройщик навел порядок на стройке. Строится три здания: здание судейской, административное и гараж. Разница налицо, и разница в пользу карельских подрядчиков, — рассказал Виктор Россыпнов.
Застройщик планирует сдать все три здания в июне 2026 года.
Напомним, изначально контракт на строительство был заключен в марте 2023 года с петербургской компанией. Объект должны были достроить до конца 2024 года, однако подрядчик сорвал сроки сдачи. Кроме того, во время строительства произошло обрушение склона около храма.
В итоге контракт расторгли с привлечением полиции, а нового подрядчика выбрали по результатам торгов. С июня 2025 года карельская компания АО «СП-1» ведет работы на объекте.