Стало известно, когда холод уйдет из Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшую неделю.

По словам синоптика, на данный момент Карелия продолжает оставаться в зоне арктического циклона, который несет на территорию нашей республики солнечную, но холодную погоду.

«До 26 мая Карелия останется в зоне циклона, который кружит над Архангельском: ночные температуры сохранятся с районе -1…+3 градусов, днем воздух прогреется до +11…+15 градусов. Несущественные осадки пройдут лишь в восточной части — Пудож, Петрозаводск, Кондопога, Медгора. Холодный ветер не даст температуре подняться до комфортных значений», — сообщили в карельском Гидрометцентре.

Такой холодный майский период сохранится, по информации синоптика, до выходных, 28–29 мая, а после ожидается потепление.

«Ночные температуры уйдут от минусовых отметок и составят +1…+6 градусов, днем всегда будет выше +10. Но с потеплением в Карелию придут дожди, которые ожидаются до 5 июня», — сказала синоптик.