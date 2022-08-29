Стало известно, когда и почему гибнут пешеходы в Карелии

С начала года на дорогах республики пострадали шестьдесят девять пешеходов, трое из них погибли.

Госавтоинспекция Карелии привела статистику по ДТП с участием пешеходов. С начала 2022 года на дорогах республики пострадали 69 пешеходов. Для 3 их них травмы оказались смертельными. При этом из-за собственной неосторожности и нарушений ПДД погибли 2 пешехода, а еще 26 получили травмы.

Кроме того, 2 смертельных наезда из 3 случились в темное время суток.

На пешеходных переходах в Карелии водители сбили 18 человек.

Ранее в ГИБДД рассказали, где в Карелии чаще всего происходят смертельные аварии.