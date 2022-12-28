Стало известно, когда из Петрозаводска в Калининград в новом году начнут летать самолеты

С 12 января открываются рейсы по маршруту Петрозаводск – Калининград.
В 2023 году предприятие «Северсталь» продолжит авиаперевозки по маршруту Петрозаводск – Калининград на самолетах CRJ-200.
С 12 января рейсы будут выполнять один раз в неделю – по четвергам, летом – два раза в неделю.
Вылет из аэропорта «Петрозаводск» в 17.05, прибытие в аэропорт «Храброво» в 18.00 по местному времени. Время полета составит 1 час 55 минут. Стоимость билета в одну сторону от 3,5 тысячи рублей.
Напоминаем, что в ежедневном графике из аэропорта «Петрозаводск» продолжают выполнять полеты по маршруту Петрозаводск – Москва.
Расписание публикуют на официальных сайтах авиакомпаний и в паблике аэропорта «Петрозаводск».
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