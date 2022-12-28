Стало известно, когда из Петрозаводска в Калининград в новом году начнут летать самолеты

С 12 января открываются рейсы по маршруту Петрозаводск – Калининград.

В 2023 году предприятие «Северсталь» продолжит авиаперевозки по маршруту Петрозаводск – Калининград на самолетах CRJ-200.



С 12 января рейсы будут выполнять один раз в неделю – по четвергам, летом – два раза в неделю.



Вылет из аэропорта «Петрозаводск» в 17.05, прибытие в аэропорт «Храброво» в 18.00 по местному времени. Время полета составит 1 час 55 минут. Стоимость билета в одну сторону от 3,5 тысячи рублей.



Напоминаем, что в ежедневном графике из аэропорта «Петрозаводск» продолжают выполнять полеты по маршруту Петрозаводск – Москва.



Расписание публикуют на официальных сайтах авиакомпаний и в паблике аэропорта «Петрозаводск».