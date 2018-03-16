Стало известно, когда на севере Карелии начнется разработка месторождения топливного торфа

АО "Карельский окатыш" планирует в мае 2018 года приступить к разработке месторождения топливного торфа "Заречное", торф будет использоваться на комбинате вместо мазута.

Об этом сообщила деловой интернет-газете "Вести Карелии" начальник отдела коммуникаций АО "Северсталь Менеджмент" в Костомукше Елена Никулина.

По ее словам, месторождение расположено в 15-18,5 км к юго-востоку от Костомукши и представляет собой девять разрозненных участков на площади 272,2 га. Общие запасы торфа оцениваются в 718 тыс. тонн.

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