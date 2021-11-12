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Стало известно, когда начнет курсировать ретропоезд из Карелии в Финляндию

Новости. Общество
13:54, 01 Декабря 2021
фото: © ОАО «РЖД»

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Тестовые запуски туристического ретропоезда из Сортавала в Йоэнсуу начнутся в январе 2022 года, сообщили в карельской таможне.

Об этом рассказала руководитель направления российских перевозок компании VR (железные дороги) Финляндии Виктория Хурри на онлайн-встрече представителей таможенных и пограничных служб России и Финляндии и участников внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время VR и РЖД активно работают над реализацией проекта, находящегося на стадии утверждения технической документацией железными дорогами государств.

Также в стадии разработки находятся модель и графики движения состава. VR планирует отремонтировать принадлежащий ей паровоз Ukko-Pekka с целью использования его в движении ретро-поездов на финской стороне в будущем.

Границу будут пересекать только вагоны с пассажирами.

Кроме января, тестовый технический запуск маршрута пройдет в феврале 2022 года. Майская проверка маршрута Сортавала–Рускеала–Йоэнсуу будет запущен с приглашенными гостями, — говорится в сообщении представителя железных дорог Финляндии.

В ходе видеоконференции также была обсуждена ситуация в пунктах пропуска в условиях COVID-19, заслушана информация от представителей Карельской таможни, Таможни Финляндии, пограничных служб России и Финляндии.

Мероприятие было организовано при поддержке Торгово-промышленных палат Республики Карелия и Северной Карелии (Финляндия).

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