Совсем скоро начнется переезд из аварийного жилья в новые дома на Боровой

Все квартиры в новом доме сдаются с отделкой, сантехникой и электроплитами

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов сообщил на своей странице в соцсети, что заселение в первый дом на Боровой, построенный в Петрозаводске для расселения аварийного жилья, начнется меньше чем через два месяца.

По словам руководителя республиканского Минстроя, в доме 162 квартиры, в которые переедут больше 350 человек из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Дом монолитный, оборудован крышной газовой котельной, что обеспечивает низкие платежи за тепло. В 9-этажном здании, по требованиям пожарной безопасности, в каждой квартире, кроме первых этажей, есть балкон.

Сын и отец Сергей и Николай Макаровы переедут на Боровую из аварийного дома на улице Ватутина.

«Дом построили в 1956 году, и жилье я здесь получил как сирота в 1980. Тогда говорили, что это временно, а это «временное» растянулось на 43 года. Недавно позвонили из мэрии, сказали, что будем расселяться на Боровую. Планировку не видел, но, если, как говорят, там квартиры-студии, то мы рады, потому что это новое благоустроенное жилье, которого мы долго ждали. К переезду готовимся, купили стиральную машину, посудомоечную, холодильник. Скорее бы уже получить и жить по-человечески», - говорит Сергей Николаевич.

Все квартиры в новом доме сдаются с отделкой, сантехникой и электроплитами. Как и во втором девятиэтажном доме, который строится рядом.

«В рамках всех программ расселения аварийного жилья, которые реализовывались с 2008 года, дома на улице Боровой в Петрозаводске - самые большие», - пишет Виктор Россыпнов.

Но, отметил министр, даже они не смогли вместить всех желающих. В Петрозаводске остается расселить из аварийного жилья еще 27 семей. Им будут куплены квартиры в до конца года.