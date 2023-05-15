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Совсем скоро начнется переезд из аварийного жилья в новые дома на Боровой

Новости. Общество
15:25, 26 Мая 2023
фото: © Правительство РК

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Все квартиры в новом доме сдаются с отделкой, сантехникой и электроплитами

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов сообщил на своей странице в соцсети, что заселение в первый дом  на Боровой, построенный в Петрозаводске для расселения аварийного жилья,  начнется меньше чем через два месяца.

По  словам руководителя республиканского Минстроя, в доме 162 квартиры, в которые переедут больше 350 человек из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.  Дом монолитный, оборудован крышной газовой котельной, что обеспечивает низкие платежи за тепло. В  9-этажном здании,   по требованиям пожарной безопасности, в каждой квартире, кроме первых этажей,  есть  балкон.

Сын и отец Сергей и Николай Макаровы переедут на Боровую из аварийного дома на улице Ватутина. 

«Дом построили в 1956 году, и жилье я здесь получил как сирота в 1980. Тогда говорили, что это временно, а это «временное»  растянулось на 43 года. Недавно позвонили из мэрии, сказали, что будем расселяться  на Боровую. Планировку не видел, но, если, как говорят, там квартиры-студии, то мы рады, потому что это новое благоустроенное жилье, которого мы долго ждали.  К переезду готовимся, купили  стиральную машину, посудомоечную, холодильник. Скорее бы уже получить и жить по-человечески», - говорит Сергей Николаевич. 

Все квартиры  в новом доме сдаются с отделкой,  сантехникой и  электроплитами. Как и во  втором девятиэтажном доме, который строится рядом.

«В рамках всех программ расселения аварийного жилья, которые реализовывались с 2008 года,  дома на улице Боровой  в Петрозаводске  - самые  большие», - пишет Виктор Россыпнов.   

Но, отметил министр,  даже они  не смогли вместить всех желающих. В  Петрозаводске остается расселить  из аварийного жилья  еще 27 семей. Им будут куплены квартиры в  до конца года.

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