890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка 7
07.02.2022 13:20
Женщина на иномарке погибла под грузовиком на трассе в Карелии 3
07.02.2022 11:22

Стало известно, когда начнется прием в средние и старшие классы новой школы №55 в Петрозаводске

Новости. Общество
07:15, 08 Февраля 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

Администрация самой большой школы, открывшейся в прошлом году в Карелии, назвала сроки сбора заявлений родителей для приема детей в 5-8 и 10 классы.

С 01 по 15 марта 2022 года на сайте школы № 55, а также на странице ВКонтакте будет размещено объявление о сборе заявлений родителей (законных представителей), подтверждающих намерение о поступлении детей в 5-8, 10 классы для обучения с 1 сентября 2022 года, сообщила администрация учебного заведения.

Заявление можно подать в электронном виде (e-mail будет указан не позднее 01.03.2022 года на сайте школы и на странице ВКонтакте; в письменном виде (оставить заявление в холле школы, на вахте). Форма заявления также будет размещена на сайте школы и на странице в ВКонтакте не позднее 01.03.2022 года.

Напомним, самая большая школа Карелии, рассчитанная на 1350 человек, открыла свои двери на Древлянке 15 ноября прошлого года только для учащихся младших классов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2022-02-08 08:03:35
"Напомним, самая большая школа Карелии, рассчитанная на 1350 человек, открыла свои двери на Древлянке 15 ноября прошлого года только для учащихся младших классов."

Привет из НЕСАМОЙ БОЛЬШОЙ школы №46, в которой уже учится около 1700 человек (причем рассчитана она на 800).

Лучше бы на эти деньги две обычные школы постоили на 1350 детей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин
02.02.2022, 16:16
Глава Карелии ответил на призывы закрыть все учреждения образования из-за коронавируса

Аналитика

07.02.2022 11:22
Капитал
«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны 3
Строительство первого в России экотехнопарка по переработке твердых коммунальных отходов в грунт и биогаз планируется начать в Карелии в 2022 году, а через несколько лет – в других регионах страны.
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом» 6
04.02.2022 15:25
Миллионы для «Горы победы» 1
04.02.2022 09:02
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 10
03.02.2022 08:59
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 27
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»