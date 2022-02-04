Стало известно, когда начнется прием в средние и старшие классы новой школы №55 в Петрозаводске

Администрация самой большой школы, открывшейся в прошлом году в Карелии, назвала сроки сбора заявлений родителей для приема детей в 5-8 и 10 классы.

С 01 по 15 марта 2022 года на сайте школы № 55, а также на странице ВКонтакте будет размещено объявление о сборе заявлений родителей (законных представителей), подтверждающих намерение о поступлении детей в 5-8, 10 классы для обучения с 1 сентября 2022 года, сообщила администрация учебного заведения.

Заявление можно подать в электронном виде (e-mail будет указан не позднее 01.03.2022 года на сайте школы и на странице ВКонтакте; в письменном виде (оставить заявление в холле школы, на вахте). Форма заявления также будет размещена на сайте школы и на странице в ВКонтакте не позднее 01.03.2022 года.

Напомним, самая большая школа Карелии, рассчитанная на 1350 человек, открыла свои двери на Древлянке 15 ноября прошлого года только для учащихся младших классов.