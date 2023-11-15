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Стало известно, когда начнется строительство онкологического центра в Петрозаводске

Новости. Общество
10:22, 16 Ноября 2023
фото: © Валентина Пивненко / VK

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко сообщила о выделении средств на строительство нового онкоцентра в столице Карелии.

Накануне, 14 ноября, в Законодательном собрании Республики Карелия состоялись публичные слушания проекта бюджета региона на 2024, а также на плановый период 2025 и 2026 годов.

Выступая перед депутатами, министр финансов Карелии Елена Антошина рассказала, что, исходя из социально-экономического прогноза развития республики, на 2024 год планируется получить 68,7 млрд рублей в качестве доходов. Расходы составят 67 млрд рублей. Бюджет будет сформирован с профицитом в 1,7 млрд рублей.

Более 42 млрд рублей, или 63% бюджета, пойдут на выполнение социальных обязательств. Кроме того, продолжится реализация национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. На это будут направлены 10,5 млрд рублей, из которых больше половины — 6,2 млрд рублей — составят средства федерального бюджета.

Депутаты обратили внимания на ряд наиболее острых вопросов. Так, в ответ на вопрос о поддержке участников СВО и членов их семей Елена Антошина заверила, что расходы на это предусмотрены в расходах исполнительных органов власти. Также продлится программа по соцподдержке медицинских работников. Предусмотрены средства для капремонта 20 детсадов в разных районах республики. На приобретение подвижного состава общего пользования запланированы 297 млн рублей, на них будет куплено порядка 30 транспортных средств. Отвечая на важный вопрос об обеспечении лекарствами льготников, глава Минфина заверила, что все обязательства по лекарственному обеспечению будут исполнены в течение года.

Помимо этого, важная новость пришла из Государственной Думы России. Вчера, 15 ноября, во втором чтении был принят законопроект о бюджете РФ на 2024 и плановый период 2025–2026 годов. На нем Карелии были выделены средства на возведение важнейшего объекта — нового онкологического центра в Петрозаводске. Его строительство начнется уже в 2024 году. Об этом сообщила представитель Карелии в Госдуме РФ Валентина Николаевна Пивненко.  Карельский депутат лично поблагодарила за поддержку Председателя Госдумы Вячеслава Володина, Министра финансов РФ Антона Силуанова и председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«Благодаря тому, что было принято постановления Госдумы в декабре 2022 года, и несмотря на то, что эти объекты не были включены в программу строительства на предстоящий трехлетний период, благодаря вашей поддержке это состоялось. Республика готова уже в 2024 году начать строительство онкологического диспансера», — обратилась к Вячеславу Володину на заседании Госдумы России Валентина Пивненко.

Проектно-сметная документация для строительства нового онкодиспансера была разработана еще в 2019 году, а в 2020 проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. В 2022 году Минздрав Карелии подавал заявку на софинансирование строительства из федерального бюджета, но средства не были получены. И вот в нынешнем, 2023 году, Карелия получила деньги на строительство этого важного объекта.

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