Стало известно, когда начнут подключать тепло в Карелии

Отопление в Карелии традиционно начнут подключать с северных районов и с Петрозаводска.

Первым получит тепло Лоухский район, рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. Произойдет это в пятницу, не раньше.

— С понижением температуры на улице растет градус дискуссии в моих социальных сетях. С одной стороны просят подключить тепло, поскольку мерзнут, с другой, не подключать, что еще слишком рано. Рассказываю о планах. Эта неделя по всей Карелии еще относительно теплая, похолодание начнется к выходным, особенно на севере. Планируем начать отопительный сезон в пятницу в Лоухском районе, — уточнил Виктор Россыпнов.



В конце недели тепло появится и в социальных учреждениях Петрозаводска. Здесь есть техническая возможность начать теплоснабжение в переходном режиме.

— В следующие понедельник и вторник начнем растапливать котельные в Кемском, Калевальском районах. Далее — по погоде по всей Карелии, — отметил чиновник.

Напомним, согласно постановлению Правительства России, отопление должно быть включено, если средняя суточная температура в регионе остается ниже +8°C в течение пяти дней подряд.